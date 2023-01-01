Алёна Бронникова Московская кавер-группа за выступление на праздновании 300-летия Перми получит 1,7 млн рублей Контракт с коллективом уже заключён Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий заключила контракт с ещё одним музыкальным коллективом, который выступит на праздновании 300-летия города 12 июня. Им стала российская ремикс-группа Filatov&Karas. Соответствующий документ появился на сайте Госзакупок 24 апреля.

Сумма контракта составляет 1 777 778 руб. за исполнение двух программ продолжительностью не менее 40 минут. Согласно техзаданию, группа выступит на концерте в период с 15:00 до 20:00.

Музыкальный проект Filatov&Karas московских диджеев Дмитрия Филатова и Алексея Осокина выпускает ремиксы и каверы в стиле дип-хаус на известные разножанровые композиции.

Ранее «Новый компаньон» публиковал имена артистов, кто выступит на Дне города в 2023 году. В Пермь приедут группа Иванушки International, Татьяна Овсиенко, Иван Дмитриенко, DJ Smash и др. Хедлайнером концерта 11 июня станет певица Zivert.





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