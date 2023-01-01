Алёна Бронникова Певица Zivert выступит в Перми в День города за счёт спонсора Её концерт пройдёт 11 июня Поделиться Твитнуть

Выступление певицы Zivert на День города Перми в честь 300-летнего юбилея будет оплачено спонсором. Об этом сообщает информационный портал 59.ru.

По установленной информации, горадминистрация не стала раскрывать, о ком конкретно идёт речь. «Позже назовём спонсоров, которые вложились в подготовку 300-летия Перми», — цитирует ведомство СМИ.





Ранее «Новый компаньон» называл имена артистов, которые приедут к дню празднования юбилея города. Пермь ожидает выступления группы Иванушки International, Татьяны Овсиенко, Ивана Дмитриенко, DJ Smash, экс-солист группы «Чай вдвоём» Денис Клявер и певец Александр Айвазов.





Хедлайнером концерта 11 июня станет певица Zivert. На портале госзакупок появилась информация о гонорарах за их выступления. Так, Александр Айвазов получит 312 тыс. руб., а Ваня Дмитриенко заработает 1,79 млн руб. Информация о стоимости выступления Zivert на сайте отсутствовала.

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