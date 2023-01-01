Максим Артамонов В Перми на набережной откроют павильон для бракосочетаний Ранее там начал работать мобильный пункт для отбора контрактников на военную службу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 300-летнему юбилею Перми городское управление ЗАГС запускает новый проект по торжественной регистрации браков на выездных площадках. В июне и июле молодожёны смогут расписаться во Дворце молодёжи, сквере Олега Новосёлова или в павильоне на набережной Камы. Об этом сообщили в пермском городском управлении ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

В День города, 12 июня, для проведения торжественных регистраций браков откроет свои двери после реконструкции Дворец молодёжи и прилегающий к нему сквер Олега Новосёлова. В этот день здесь планируется зарегистрировать 12 пар.





Для регистрации брака на этой площадке молодоженам необходимо подать заявление лично в Дзержинский отдел ЗАГС до 11 мая 2023 года. (ул. Ленина, 98).





Почти месяц спустя, 8 июля, в День семьи, любви и верности, торжественные регистрации браков будут проводиться на набережной Камы в павильоне с панорамным остеклением. Для регистрации брака на этой площадке нужно лично подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС до 7 июня (ул. Уральская,111).





Торжественные регистрации во всех этих локациях проводятся бесплатно. Нужно будет уплатить только госпошлину в размере 350 рублей.





Напомним, ранее на набережной Камы в Перми открылся мобильный пункт отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Планируется, что в дальнейшем такой пункт будет работать в разных городах Прикамья.

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