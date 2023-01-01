Алёна Бронникова В пермских новостройках куплено менее 40% жилья По этому показателю столица Прикамья занимает пятое место среди городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В строящихся домах Перми раскуплено 38% жилья, что в общей площади составило 345 тыс. кв.м из 917,7 тыс. кв. м. Результаты исследований рынка реализации кв. м первичного жилья в городах-миллионниках привёл онлайн-сервис консалтинговой компании bnMAP.pro.

Столица Прикамья находится на пятом месте среди 16 городов-миллионников, данные по которым опубликованы на сайте. Лидирующие места по распроданным квартирам и апартаментам занимают Москва (43%), Екатеринбург (40%), Санкт-Петербург и Нижний Новгород (39%). Самые низкие показатели у Омска (20%) и Краснодара (17%).

Результаты исследований формируют картину нереализованных проектных объёмов. По ним составляется оценка рисков затоваривания на рынке недвижимости и эффективность привлечения инвестиций.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Перми вырос спрос на новостройки. За 2022 год было распродано в 1,5 раза больше кв. м жилья, чем за предыдущий период. При этом в целом стоимость квартир повысилась на 1,4%.





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