За год количество счетов эскроу в Пермском крае уменьшилось на 19% Размер размещённых на них средств вырос на 1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2022 года жители Прикамья разместили на открытых для участия в долевом строительстве жилья счетах эскроу более 41 млрд руб. (+1% к АППГ). При этом само количество счетов эскроу уменьшилось на 19% и на 1 января 2023 года составило почти 11 тыс. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

Его управляющий Алексей Моночков считает, что невысокая динамика объёмов размещенных средств на счетах эскроу на фоне уменьшения их количества связана с активным завершением в регионе строительных проектов в конце года. Так, в 2022 году было введено в 1,5 раза больше жилья и в 1,3 раза больше в многоквартирных домах, чем годом ранее.

Число раскрытых эскроу-счетов превысило 19 тыс., увеличившись за год в 2,3 раза. По завершённым жилищным проектам банки перечислили застройщикам более 61 млрд руб. Это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году.

Всего на начало 2023 года между банками и застройщиками заключено 137 кредитных договоров проектного финансирования. За год данный показатель увеличился почти на треть. Общий лимит договоров увеличился на 57% и составил 85 млрд руб.

По данным минстроя России, доля новостроек в Прикамье, возводимых на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу, достигла 95%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.