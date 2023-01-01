Максим Артамонов Жалобу экс-главы УКСа Прикамья Дмитрия Левинского рассмотрят 18 мая Его приговорили к четырём годам колонии строгого режима за крупную взятку Поделиться Твитнуть

Стала известна дата рассмотрения апелляционной жалобы бывшего главы регионального управления капитального строительства Дмитрия Левинского. Пермский краевой суд рассмотрит её 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Апелляцию экс-чиновника будет рассматривать судья Вероника Гурьева.

По решению Ленинского районного суда Перми от 7 марта Дмитрий Левинский признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу 15 млн руб.

Левинский пытается обжаловать этот приговор в краевом суде.

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