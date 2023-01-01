Елена Синица Экс-руководитель краевого УКСа решил обжаловать приговор по делу о взятке Приговор вынесли 7 марта Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Экс-руководитель УКСа Пермского края Дмитрий Левинский обжаловал приговор, который ему вынес Ленинский райсуд 7 марта.

Жалобу в суд подал адвокат Левинского Игорь Менькин. Она поступила в суд 22 марта, передаёт издание «Звезда».

Напомним, по решению Ленинского райсуда Перми бывший директор Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский признан виновным в получении взятки. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу 15 млн руб.









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