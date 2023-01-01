На выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» перевернули картины художницы Алисы Соколовой Причиной называется оскорбление чувств верующих Поделиться Твитнуть

На выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» из-за оскорбления чувств верующих перевернули картины художницы Алисы Соколовой. / фото: telegram-канал «Кровавая барыня»

На выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» из-за оскорбления чувств верующих перевернули картины художницы Алисы Соколовой. Об этом сообщает telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Как говорится в информации, художнице рассказали, будто бы руководитель департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Прикамья Анастасия Субботина пришла на выставку, увидела картины Соколовой, посчитала их оскорбительными для религиозных людей и попросила убрать, после чего организаторы перевернули картины.

В посте говорится, что в разговоре с «Осторожно Media» представители выставки сожалели, что пришлось закрыть часть экспонатов, и отказались от дальнейших комментариев.

Соколова рассказала, что организаторы извинились, что такое произошло, но деньги за участие в выставке, которая художница заплатила (16 тыс. руб.), не вернули.

Ранее стало известно, что на этой же выставке из-за оскорбления чувств верующих сразу после открытия закрыли проект пермского дизайнера Игоря Горячева. Экспонаты представляли собой гипсовые скульптуры сидящего Будды. Ранее же был отменён показ широко известного проекта московской Ermine Gallery «Возвращение Бога домой».

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