Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Арт-Пермь» не досчиталась двух проектов «Возвращение Бога домой» и «Истину внутри» закрыли из-за оскорбления чувств верующих Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Перми 18 апреля многолюдным театрализованным вернисажем открылся традиционный художественный салон «Арт-Пермь», переживший ребрендинг и теперь работающий под заголовком «Понаехали! Арт-Пермь XXV». Непосредственно перед началом вернисажа одна из инсталляций – «Истина внутри» пермского дизайнера Игоря Горячева – была замаскирована под груду картонных чемоданов – основного элемента оформления экспозиции. Для автора это стало полной неожиданностью.

Как удалось выяснить «Новому компаньону», просьба скрыть инсталляцию поступила «сверху»: в день вернисажа неизвестные начали обзванивать все возможные инстанции – от прокуратуры до администрации губернатора – с жалобами на оскорбление чувств верующих.

Чьи чувства оскорбляла инсталляция «Истина внутри», не могут понять ни организаторы художественного салона, ни автор произведения. Инсталляция представляет собой ряд гипсовых сидящих Будд, которые Игорь Горячев разрисовал в процессе медитации и постижения себя. Была, например, скульптура, раскрашенная голубой краской с надписью Tiffany.

Посетители вернисажа, который был весьма многолюден, поняли название «Истина внутри» как призыв и начали раскапывать гору картонных чемоданов, в результате чего некоторые хрупкие скульптуры получили повреждения. Администрация салона вынуждена была огородить инсталляцию и перекрыть к ней доступ.

Это не первый экспонат «Арт-Перми» этого года, павший жертвой оскорблённых чувств. Ранее был отменён показ широко известного проекта московской Ermine Gallery «Возвращение Бога домой». Кураторы Наталия Воскресенская и Дмитрий Плоткин считают свой проект глубоко религиозным и духовным: в нём религиозность противопоставляется бездуховному обществу потребления, но делается это в остро публицистическом ключе и средствами современного искусства. Так, есть картина, изображающая распятие поверх коробки сигарет Marlboro с надписью «Not guilty» – «Невиновен».

Показ проекта был отменён после обращения в прокуратуру общественного движения «Зов народа».





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