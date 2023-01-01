Максим Артамонов Кондитерская фабрика «Пермская» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Любимая бурёнка» Ранее предприятие планировало запустить производство мармелада «Медведь Валера» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Кондитерская фабрика «Пермская»» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию нового товарного знака — «Любимая бурёнка». Под этим брендом предприятие планирует выпускать вафли, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сейчас на фабрике производятся девять видов вафель под маркой самой фабрики, а также под брендами «Кыял», «Честный состав» и «Правильные сладости».

Напомним, в марте прошлого года, почти через месяц после начала российской спецоперации на Украине, руководство пермской кондитерской фабрики объявило, что поднимет цены на продукцию минимум на 15%. Гендиректор предприятия тогда заявил, что необходимость корректировки цен возникла из-за роста курсов валют (часть сырьевых компонентов производится за рубежом), увеличения затрат на сахар и повышения процентных ставок по кредитам. В связи с этим пермские антимонопольщики выдали Борису Швайцеру предупреждение о недопустимости роста цен.

В том же месяце руководство фабрики перевело на режим неполной рабочей недели 92 сотрудника. Вслед за этим решением Госинспекция труда в Пермском крае направила АО «Кондитерская фабрика «Пермская» предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

В марте этого года «Кондитерская фабрика «Пермская»» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Медведь Валера». под этим брендом предприятие планирует выпускать мармелад в форме медвежат — аналог продукции немецкой компании Haribo, которая ушла из России из-за санкций, или мармеладных мишек «Бон Пари» (делаются на фабрике Nestle в Перми). Новую продукцию на предприятии планируется делать в рамках импортозамещения.

На сегодняшний день фабрика выпускает более 120 наименований кондитерских изделий: шоколадные конфеты, вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре.

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