Кондитерская фабрика «Пермская» отправила 92 сотрудника на неполную неделю Госинспекция труда направила предприятию предостережение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госинспекция труда в Пермском крае направила на АО «Кондитерская фабрика «Пермская» предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В инспекции получили информацию, что с 14 марта руководство предприятия перевела на режим неполной рабочей недели 92 сотрудника. С ними подписаны допсоглашения к трудовым договорам, в которых люди соглашаются на изменение режима работы.

На фабрике отметили, что мера временная, введена до конца апреля, и коснулась только офисный персонал. При этом занятые на производстве продолжают трудиться полную рабочую неделю.

В инспекции взяли на контроль ситуацию на кондитерской фабрике «Пермская».

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