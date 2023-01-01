Максим Артамонов Пермская кондитерская фабрика запустит производство аналога импортного мармелада Новый товарный знак называется «Медведь Валера» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Кондитерская фабрика «Пермская»» подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Медведь Валера». Как сообщает газета «Коммерсантъ-Прикамье», под этим брендом предприятие планирует выпускать мармелад в форме медвежат — аналог продукции немецкой компании Haribo, которая ушла из России из-за санкций, или мармеладных мишек «Бон Пари» (делаются на фабрике Nestle в Перми).

Новую продукцию на предприятии планируется делать в рамках импортозамещения. Генеральный директор кондитерской фабрики «Пермская» Борис Швайцер сообщил, что регистрация бренда связана с новым проектом предприятия, не уточнив подробности. Сейчас на предприятии идёт «отработка технологии».

Напомним, в марте прошлого года, почти через месяц после начала российской спецоперации на Украине, руководство пермской кондитерской фабрики объявило, что поднимет цены на продукцию минимум на 15%. Гендиректор предприятия тогда заявил, что необходимость корректировки цен возникла из-за роста курсов валют (часть сырьевых компонентов производится за рубежом), увеличения затрат на сахар и повышения процентных ставок по кредитам. В связи с этим пермские антимонопольщики выдали Борису Швайцеру предупреждение о недопустимости роста цен.

В том же месяце руководство фабрики перевело на режим неполной рабочей недели 92 сотрудника. Вслед за этим решением Госинспекция труда в Пермском крае направила АО «Кондитерская фабрика «Пермская» предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Кондитерская фабрика «Пермская» выпускает более 120 наименований кондитерских изделий: шоколадные конфеты, вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре.

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