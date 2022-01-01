Кондитерская фабрика «Пермская» получила предостережение от УФАС Руководитель предприятия объявил о повышении стоимости продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС выдало предостережение гендиректору АО «Кондитерская фабрика «Пермская» Борису Швайцеру, допустившему публичное заявление о повышении цен на продукцию компании минимум на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подобные публичные заявления участников рынка могут быть восприняты хозяйствующими субъектами — конкурентами, осуществляющими производство или торговлю кондитерскими изделиями, как руководство к действию, что может привести к формированию искусственного ажиотажного спроса на соответствующем товарном рынке и необоснованному росту цен на продукцию», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Пермское УФАС также направило информацию в прокуратуру края для принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, необходимость корректировки цен Швайцер объяснил ростом курсов валют, так как часть сырьевых компонентов производится за рубежом, увеличением затрат на сахар и повышением процентных ставок по кредитам.

Кондитерская фабрика «Пермская» выпускает более 120 наименований кондитерских изделий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.