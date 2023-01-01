Максим Артамонов В Перми не нашлось подрядчиков для строительства подпорной стенки у сползающего в овраг дома Конкурс признан несостоявшимся Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Перми подведены итоги конкурса, объявленного администрацией Перми, по строительству подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по адресу: ул. Льва Шатрова, 35. Он признан несостоявшимся, потому что участники предоставили не полный пакет необходимых документов. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно условиям закупки, за работы по укреплению сползающего дома мэрии Перми готова заплатить 31 млн 51 тыс. руб. Работы планируется начать 1 июля 2023 года, а завершить в июле 2024-го.

Конкурсная комиссия отклонила две поступившие заявки из-за того, что не были представили документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.



«Представленные договоры подряда не являются договорами по строительству, реконструкции объекта капитального строительства; отсутствуют акты приёмки объекта капитального строительства», — сообщается в протоколе рассмотрения заявок.



Напомним, дом, в котором чиновники должны провести работы, начал разрушаться ещё несколько лет назад, когда жители забили тревогу и начали писать во всевозможные инстанции. Десятиэтажка по ул. Льва Шатрова, 35 находится рядом с рекой Егошиха и буквально сползает в лог.



В сентябре 2019 года городская администрация не смогла обжаловать решение суда, который ранее обязал её провести работы по усилению грунта под этим домом.



Ранее прокуратура установила, что в процессе эксплуатации многоквартирного дома происходит постепенное разрушение грунта со стороны дома, обращённой к реке Егошихе. Иными словами, дом сползает в овраг.



В ведомстве посчитали, что этот факт создаёт потенциальную угрозу жизни и безопасности граждан, а также сохранности их имущества. В связи с этим прокурор направил иск к администрации Перми. Чиновников обязали провести работы по усилению грунта в районе многоквартирного дома, включая закрепление оползневого участка склона и восстановление противопожарного проезда к зданию.



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