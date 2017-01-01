Суд обязал администрацию Перми провести работы под домом на ул. Льва Шатрова, 35

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Городская администрация не смогла обжаловать решение суда, который ранее обязал её провести работы по усилению грунта под домом на ул. Льва Шатрова, 35. О решении Ленинского суда сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее было установлено, что в процессе эксплуатации многоквартирного дома происходит постепенное разрушение грунта со стороны дома, обращённой к реке Егошихе.

Выявленный факт может создавать потенциальную угрозу жизни и безопасности граждан, а также сохранности их имущества, считают в прокуратуре.

В целях защиты прав граждан на благоприятную среду проживания прокурором в суд направлен иск к администрации Перми об организации проведения работ по усилению грунта в районе указанного многоквартирного дома, включая закрепление оползневого участка склона, восстановление противопожарного проезда к зданию.

Решением Ленинского районного суда Перми требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Пермским краевым судом апелляционная жалоба администрации оставлена без удовлетворения, решение суда вступило в законную силу.