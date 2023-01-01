Максим Артамонов В Пермском крае проходят дополнительные выборы в трёх округах

В Добрянке, Осе и Чусовом выберут четырёх депутатов Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 апреля, в Пермском крае проходят дополнительные выборы депутатов в представительные органы власти Добрянского, Осинского и Чусовского округов. Всего будет замещено четыре депутатских мандата, за которые борются 15 кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.



В списках избирателей на этих выборах включено более 6700 человек.

В 8:00 открылось шесть избирательных участков, которые будут работать до 20:00.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября состоятся также довыборы в одномандатном округе № 5, где с 2021 года депутатом был единоросс Сергей Захаров. В апреле этого года он добровольно сложил свой мандат и перестал быть депутатом Пермской городской думы в связи с критикой спецоперации.





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