Максим Артамонов В Пермском университете состоится презентация новой книги Георгия Чагина Она пройдёт в день его рождения — 24 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Музее истории Пермского университета 24 апреля состоится презентация новой книги пермского этнографа Георгия Чагина. Ближайшие коллеги и друзья учёного расскажут, как он жил и работал, как создавались его книги, как шла работа над последним томом четырёхтомника. Презентацию проведет его друг, ученик и коллега, руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский, сообщили в пресс-службе вуза.

Неделю назад презентация этой книги прошла в выставочном зале Чердынского краеведческого музея им. Пушкина. Новая книга издана в этом году тиражом в 1 тыс. экземпляров. Её разошлют по библиотекам и музеям Прикамья.

Ранее вышли в свет три книги Георгия Чагина: «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от древности до 1917 года» (2017); «Колва, Чусовское, Печора: история, культура и быт от 1917 до 1940 года» (2018) и «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от 1941 до 1960 года» (2020).

Четвёртая книга — это «путевые дневники», которые учёный начал вести ещё будучи студентом исторического факультета Пермского университета.

Презентация книги в Перми пройдет 24 апреля в 13.00 в Музее истории Пермского университета (2 этаж корп.2). Для оформления доступа в учебные корпуса необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Временный пропуск можно получить в бюро пропусков в главном корпусе (ул. Букирева, 15). Это не касается студентов и сотрудников вуза.

Георгий Николаевич Чагин (1944-2018) — известный советский и российский историк, этнограф и краевед. Автор более 640 научных и популярных публикаций, в том числе около 40 монографий. Заведующий кафедрой древней и новой истории России Пермского университета (1995-2018). За выдающийся вклад в изучение истории Чердынского района, развитие краеведения и музейного дела ему посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Чердынского муниципального района».

Напомним, в марте этого года в Перми появилась улица, названная в его честь.

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