Максим Артамонов В Чердыни презентуют четвёртую книгу пермского историка и краеведа Георгия Чагина В ней собраны путевые дневники учёного с 1965 по 2013 год Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В пятницу, 14 апреля, в выставочном зале Чердынского краеведческого музея им. Пушкина состоится презентация четвёртой книги Георгия Чагина «Колва, Чусовское, Печора: Путевые дневники от 1965 до 2013 года». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее вышли в свет три книги Георгия Чагина «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от древности до 1917 года» (2017); «Колва, Чусовское, Печора: история, культура и быт от 1917 до 1940 года» (2018) и «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от 1941 до 1960 года» (2020).

Четвёртая книга — это «путевые дневники», которые учёный начал вести вести ещё будучи студентом исторического факультета Пермского университета.

В краевом минкульте рассказали, что первая экспедиция в верховья Колвы состоялась в августе 1965 года. После чего автор посетил реки Берёзовую, Печору, Унью, озеро Чусовское, знакомился с жителями деревень и посёлков, записывал их воспоминания, фиксировал современность, собирал предметы, фиксируя быт, семейные традиции, духовность и культуру, промысловую деятельность и верования людей. Также в экспедициях были сделаны многочисленные фотографии и зарисовки.

Новая книга издана в этом году тиражом в 1 тыс. экземпляров. Её разошлют по библиотекам и музеям Прикамья. В Чердынском музее с ней можно будет ознакомиться в читальном зале. Там же находятся первые три книги учёного.

Георгий Николаевич Чагин (1944-2018) — известный советский и российский историк, этнолог и краевед. Автор более 640 научных и популярных публикаций, в том числе около 40 монографий. Заведующий кафедрой древней и новой истории России Пермского университета (1995-2018). За выдающийся вклад в изучение истории Чердынского района, развитие краеведения и музейного дела ему посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Чердынского муниципального района».

Напомним, в марте этого года в Перми появилась улица, названная в его честь.

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