Елена Синица
В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае
Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности
Поделиться
Твитнуть
С 22 по 24 апреля на юге Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Ввиду этого жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.
Ранее сообщалось, что в Косинском муниципальном округе произошёл крупный пожар в д. Горки. Происшествие случилось днём 20 апреля, когда местная жительница решила сжечь мусор, но в итоге спалила полдеревни.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть