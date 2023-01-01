Елена Синица В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 по 24 апреля на юге Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды





Ввиду этого жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.





Ранее сообщалось, что в Косинском муниципальном округе произошёл крупный пожар в д. Горки. Происшествие случилось днём 20 апреля, когда местная жительница решила сжечь мусор, но в итоге спалила полдеревни.

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