Максим Артамонов Депутат Заксобрания Илья Лисняк попал в базу розыска МВД В отношении парламентария возбуждено уголовное дело за вымогательство Поделиться Твитнуть

фото: личная страница Ильи Лисняка во "Вконтакте"

Депутат Законодательного собрания Пермского края от партии «Справедливая Россия» Илья Лисняк появился в базе розыска МВД. При этом сам парламентарий сейчас находится за границей.

Вчера, 20 апреля, следком по региону сообщил о возбуждении в отношении Лисняка уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в целях получения имущества в особо крупном размере).

По данным ведомства, в прошлом году подозреваемый из корыстных мотивов угрожал распространить негативную информацию о сотруднике администрации региона и его родственниках. Информация могла появиться на платформах, подконтрольных подозреваемому. Он требовал от служащего передачи денег в особо крупном размере.

Позднее было опубликовано видео с обысками в офисах компаний, аффилированных Лисняку.

В тот же день Дзержинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации.

Илье Лисняку принадлежит сеть пабликов ВКонтакте, в том числе один из самых массовых — «Пермь Активная».

В прошлом году депутата уже пытались привлечь к уголовной ответственности. Директор ООО «Прикамский картон» обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить доходы парламентария. Также в отношении Лисняка было написано заявление в следком, в котором депутата просили привлечь к уголовной ответственности за клевету.

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