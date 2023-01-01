Елена Синица Следком завёл дело в отношении депутата Заксобрания Прикамья Ильи Лисняка Он объявлен в международный розыск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой следственный комитет завёл дело в отношении неназванного депутата Заксобрания Пермского края. Его подозревают в вымогательстве, совершённом в целях получения имущества в особо крупном размере.

По данным ведомства, в прошлом году подозреваемый из корыстных мотивов угрожал распространить негативную информацию о сотруднике администрации региона и его родственниках. Информация могла появиться на платформах, подконтрольных подозреваемому. Он требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

По информации «Ъ-Прикамье», речь идёт о депутате Илье Лисняке. Его хотели задержать, но он успел улететь в одну из стран ближнего зарубежья. Заявление на него в следком написал один из руководителей администрации губернатора.

Сейчас Лисняк объявлен в международный розыск.

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