Елена Синица
Суд избрал меру пресечения депутату Заксобрания Илье Лисняку
Его заключат под стражу на два месяца
Дзержинский районный суд принял решение по поводу избрания меры пресечения депутату Законодательного собрания Илье Лисняку. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.
«Принято решение о заключении под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации», — прокомментировали в суде.
Напомним, по данным ведомства, в прошлом году подозреваемый из корыстных мотивов угрожал распространить негативную информацию о сотруднике администрации региона и его родственниках. Информация могла появиться на платформах, подконтрольных подозреваемому. Он требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.
Позднее было опубликовано видео с обысками в офисах компаний, аффилированных Лисняку.
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