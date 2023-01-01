Елена Синица Суд избрал меру пресечения депутату Заксобрания Илье Лисняку Его заключат под стражу на два месяца Поделиться Твитнуть

фото: личная страница Ильи Лисняка во "Вконтакте"

Дзержинский районный суд принял решение по поводу избрания меры пресечения депутату Законодательного собрания Илье Лисняку. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

«Принято решение о заключении под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации», — прокомментировали в суде.

Напомним, по данным ведомства, в прошлом году подозреваемый из корыстных мотивов угрожал распространить негативную информацию о сотруднике администрации региона и его родственниках. Информация могла появиться на платформах, подконтрольных подозреваемому. Он требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

Позднее было опубликовано видео с обысками в офисах компаний, аффилированных Лисняку.









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