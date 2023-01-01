Елена Синица Следком опубликовал видео с обысками по уголовному делу депутата ЗС Ильи Лисняка Сейчас допрашиваются свидетели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе расследования уголовного дела в отношении депутата Заксобрания Ильи Лисняка следком проводит обыски в офисах компаний, аффилированных ему. Кроме этого, проводятся проверки и в жилых помещениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.





В ведомстве говорят, что изъяли документы, интересующие следствие. Сейчас допрашиваются свидетели.





Напомним, что по данным ведомства, в прошлом году подозреваемый из корыстных мотивов угрожал распространить негативную информацию о сотруднике администрации региона и его родственниках. Информация могла появиться на платформах, подконтрольных подозреваемому. Он требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.









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