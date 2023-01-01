Максим Артамонов С 1 мая в Перми начнут работать фонтаны Пермяков не будут штрафовать за купание в некоторых из них Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми фонтаны запустят с 1 мая. Сейчас специалисты готовят их к работе: прочищают форсунки, устанавливают и подключают насосы, заполняют систему водой и тестируют акустику. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин в своём telegram-канале. Тестовые запуски фонтанов у Дворца культуры им. Солдатова и на городской эспланаде чиновники провели сегодня.

Дёмкин также сообщил, что для светового шоу фонтана у «Театра-Театра» синхронно будут работать сразу 119 насосов, очистные сооружения и мощное электрооборудование.

Напомним, сегодня депутаты краевого парламента уточнили норму о штрафах за купание в городских фонтанах. Теперь штрафные санкции не будут распространяться на струйные фонтаны. На сегодняшний день размер штрафа составляет 1 тыс. руб.

В начале апреля стало известно, что знаменитый советский фонтан на ул. Уральской у Цирка демонтируют за 155 тыс. руб. На протяжении нескольких десятилетий он стоял без дела, в результате стал аварийным объектом.

Все работы по его демонтажу планируется завершить до конца мая. После этого подрядчик должен очистить площадку от мусора и отходов. Участок будет засыпан грунтом, а затем выровнен асфальтовой крошкой.

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