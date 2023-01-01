Елена Синица В Прикамье не будут штрафовать за купание в струйных фонтанах Сейчас штраф составляет 1 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае уточнили норму о штрафах за купание в городских фонтанах. Теперь штрафные санкции не будут распространяться на струйные фонтаны. Сейчас размер штрафа составляет 1 тыс. руб. Такое решение было принято на пленарном заседании краевого парламента, которое состоялось 20 апреля.

Кроме этого, сообщается, что увеличены штрафы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Размер штрафа составит для граждан от 2 до 4 тыс. руб., а для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Прикамье увеличат штрафы за граффити и расклейку объявлений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.