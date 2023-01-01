Олег Антонов Фонтан у Пермского Цирка снесут за 155 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фонтан на ул. Уральской, вблизи здания № 112 в Мотовилихинском районе Перми демонтируют за 155 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Поиском подрядчика занималось МКУ «Содержание муниципального имущества». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 446,6 тыс. руб. На участие в аукционе было подано шесть заявок, одна из которых была позднее отозвана.

Минимальную сумму за работу (демонтаж фонтана и очистку места производства работ от мусора и отходов) в размере 155 тыс. руб. предложила Минрахманова И. В., с ней и будет заключён контракт.

Работы должны быть выполнены до конца мая.

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