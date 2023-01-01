Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Архитектором новой экспозиции музея PERMM стал Александр Леонов
Презентация проекта ожидается 24 апреля
По информации «Нового компаньона», архитектором новой экспозиции Музея современного искусства PERMM в здании бывшего автосалона «Телта МБ» стал Александр Леонов, представитель бюро Polygon. В портфолио архитектора — сотрудничество с театром «Практика» в качестве сценографа и дизайнера интерьеров.
Музей PERMM переедет на новое место в середине сентября. Пространство в 7000 кв. м объединит экспозиционные площади, зону открытого хранения, творческий центр для детей, лекционный зал, магазин и кафе.
Ожидается, что 24 апреля состоится презентация проекта новой экспозиции.
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