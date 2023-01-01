Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Архитектором новой экспозиции музея PERMM стал Александр Леонов Презентация проекта ожидается 24 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», архитектором новой экспозиции Музея современного искусства PERMM в здании бывшего автосалона «Телта МБ» стал Александр Леонов, представитель бюро Polygon. В портфолио архитектора — сотрудничество с театром «Практика» в качестве сценографа и дизайнера интерьеров.

Музей PERMM переедет на новое место в середине сентября. Пространство в 7000 кв. м объединит экспозиционные площади, зону открытого хранения, творческий центр для детей, лекционный зал, магазин и кафе.

Ожидается, что 24 апреля состоится презентация проекта новой экспозиции.

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