Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Архитектором новой экспозиции музея PERMM стал Александр Леонов

Презентация проекта ожидается 24 апреля

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  Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», архитектором новой экспозиции Музея современного искусства PERMM в здании бывшего автосалона «Телта МБ» стал Александр Леонов, представитель бюро Polygon. В портфолио архитектора — сотрудничество с театром «Практика» в качестве сценографа и дизайнера интерьеров.

Музей PERMM переедет на новое место в середине сентября. Пространство в 7000 кв. м объединит экспозиционные площади, зону открытого хранения, творческий центр для детей, лекционный зал, магазин и кафе.

Ожидается, что 24 апреля состоится презентация проекта новой экспозиции.

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