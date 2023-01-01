Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис и Utopia станут резидентами берлинского Дома радио В июне пройдёт большой европейский гастрольный тур нового проекта Курентзиса Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Европейская пресса широко обсуждает новость о том, что оркестр и хор Utopia — новый проект Теодора Курентзиса — в нынешнем году станут резидентами Funkhaus — одного из музыкальных центров Берлина, который был построен как центр вещания радио ГДР. С 2015 года Funkhaus принадлежит Уве Фабичу — банкиру и предпринимателю, увлечённому архитектурой и искусством, который владеет многими историческими зданиями в Берлине, например Postbahnhof и электростанцией Rummelsburg.

В настоящее время в берлинском Доме радио проходят техно-вечеринки и концерты. Большой зал звукозаписи Дома радио с потрясающей акустикой известен во всём мире. Многие известные музыканты записывали здесь альбомы, а Даниэль Баренбойм и Кент Нагано — симфонии и оперы.

В рамках резиденции Utopia будет практиковать открытые репетиции и образовательные проекты, даст несколько симфонических и камерных концертов, устроит выступления альтернативных музыкантов. Цикл таких событий будет повторяться два-три раза в год. Кроме того, здесь Теодор Курентзис и его музыканты будут записывать компакт-диски.

Первое выступление состоится 7 июня. Солисты оркестра и Курентзис исполнят музыку пяти столетий в знакомом пермякам формате концерта-энигмы.

Ранее сообщалось о концертах Utopia и Курентзиса 9-11 июня в венском Концертхаусе. Кроме того, 15 июня Utopia под руководством Курентзиса исполнит Третью симфонию Густава Малера в Афинах, в античном театре Иродио.

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