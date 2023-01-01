Алёна Бронникова Власти Прикамья озвучили сумму, выделенную на ремонт и строительство дорог в регионе Дорожный сезон в Пермском крае из-за погодных условий начался в 2023 году раньше обычного Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На строительство и реконструкцию дорог в Пермском крае в 2023 году выделен 31 млрд руб. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании Правительства 19 апреля. Он подчеркнул, что у подрядчиков есть шансы реализовать с опережением все запланированные работы в рамках этих средств.

«Начало дорожного сезона в 2023 году «стартануло», как говорят, немножко раньше исходя из погодных условий. В этом году размер дорожного фонда составляет 31 млрд руб. Это рекордная сумма, которую удалось привлечь благодаря работе с федерацией и получению инфраструктурных бюджетных кредитов», — сообщил глава региона.

В планах на текущий год у региональных властей реконструировать и построить более 9 км и отремонтировать почти 400 км дорог. Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал о текущей ситуации по строительству основных объектов.

В ноябре подрядная организация ООО «СКФ «АТМ» завершит второй этап возведения ул. Строителей, который откроет движение до ул. Папанинцев. В июле будет построена кольцевая развязка в сторону музея «Хохловка» на трассе Пермь—Ильинский. В шести местах, где чаще всего происходят ДТП, на региональных дорогах добавят дополнительные полосы на затяжных подъёмах рядом с Добрянкой, на трассах Пермь—Ильинский и Пермь—Березники.

На следующую трёхлетку планируется ввести в эксплуатацию девять объектов. Это реконструкция ул. Карпинского в Перми с расширением до четырёх полос и стыковкой с ул. Крисанова, участка трассы Кунгур—Соликамск протяжённостью 2 км, моста через Чусовую и подходов к нему, устройство транспортных развязок на улицах Углеуральской и Вишерской, дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» и оборудование перехода ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная в створе ул. Уинской.

Будет реализовано строительство ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина на протяжении 2,5 км в Перми, возведение трёх этапов ул. Строителей до площади Гайдара, к которой будет подведён третий мост через Каму, в целом на проект планируется выделить около 7,6 млрд руб. На строительство первого этапа длиной 1,7 км автомобильной дороги до вершины г. Крестовой в Губахе 21 апреля будет подписан государственный контракт.

По словам Сергея Вешнякова, на текущий момент министерство прорабатывает более 30 проектов. В их числе строительство третьего моста через Каму и ул. Соликамской в Перми, реконструкция трассы Пермь—Березники. И завершение прокладывания обхода п. Октябрьский в текущем году.

В рамках финансирования национального проекта «Безопасные дороги» будет выделен 6,1 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов на 74 объекта. На обустройство 22 объектов дорожного строительства в Перми к юбилею города выделено 731,7 млн руб., работы на восьми из них идут с опережением. Дмитрий Махонин пообещал в ближайшее время проверить ход работ на самых крупных объектах: ТР-53, ул. Строителей и ул. Крисанова.

В марте подрядчики приступили к строительству дорог. На автомобильной трассе ТР-53 ООО «СК Химспецстрой» начал надвижку пролётного строения нового моста через Иву. Пролёты нового путепровода на ул. Строителей появились в начале марта. Подрядчик «АБЗ-Дорстрой» в конце прошлого месяца приступил к установке опор моста через Данилиху в рамках второго этапа реконструкции ул. Крисанова.





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