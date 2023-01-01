На строительстве ТР-53 в Перми началась надвижка пролётных строений нового моста 

Он строится над долиной реки Ива

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трасса ТР-53 надвижка моста над рекой Ива

  permkrai.ru

Подрядная организация ООО «СК Химспецстрой» начала надвижку пролётного строения нового моста над долиной реки Ива. Его общая длина составит почти 330 м. Объект возводится в рамках первого этапа строительства автомобильной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

На сегодня на будущем мосту полностью завершено возведение первых двух опор, по которым и ведётся надвижка. Осуществлять её будут в два этапа: до осени должно быть полностью надвинуто и опущено на сваи правое направление моста, до конца года — левое. После этого начнётся устройство железобетонных плит под проезжую часть.

Кроме этого, на объекте строители возводят съезд № 3 (в районе съезда с ул. Уинской на ул. Старцева), который должен быть открыт для движения уже в августе. Также начаты работы по строительству локальных очистных сооружений — всего их будет четыре, по одной на каждой четверти развязки.

Напомним, весь проект новой магистрали состоит из четырёх этапов. Протяжённость всей трассы — 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской.

Строительство ведётся при федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022-2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб.

В минтрансе отметили, что работы ведутся в соответствии с графиком.

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