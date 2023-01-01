На строительстве ТР-53 в Перми началась надвижка пролётных строений нового моста Он строится над долиной реки Ива Поделиться Твитнуть

Подрядная организация ООО «СК Химспецстрой» начала надвижку пролётного строения нового моста над долиной реки Ива. Его общая длина составит почти 330 м. Объект возводится в рамках первого этапа строительства автомобильной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

На сегодня на будущем мосту полностью завершено возведение первых двух опор, по которым и ведётся надвижка. Осуществлять её будут в два этапа: до осени должно быть полностью надвинуто и опущено на сваи правое направление моста, до конца года — левое. После этого начнётся устройство железобетонных плит под проезжую часть.

Кроме этого, на объекте строители возводят съезд № 3 (в районе съезда с ул. Уинской на ул. Старцева), который должен быть открыт для движения уже в августе. Также начаты работы по строительству локальных очистных сооружений — всего их будет четыре, по одной на каждой четверти развязки.

Напомним, весь проект новой магистрали состоит из четырёх этапов. Протяжённость всей трассы — 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской.

Строительство ведётся при федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022-2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб.

В минтрансе отметили, что работы ведутся в соответствии с графиком.

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