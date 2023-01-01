Максим Артамонов В Перми на улице Строителей подрядчик начал возводить пролёты нового путепровода Работы на этом участке чиновники обещают завершить до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

В Перми на ул. Строителей подрядчик начал возводить пролёты нового путепровода над железнодорожными путями в районе ул. Вишерской. Сейчас строительные работы идут на участке улицы Вишерская — от ул. Трамвайной до ул. Барамзиной. Планируется, что до конца этого года будет построен путепровод с подпорными стенами и 1,2 км дороги до улицы Папанинцев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В ведомстве пояснили, что на данный момент уложены балки всех четырёх пролётов, возводятся подпорные стены — одна из них готова.

На третьем этапе строительства будет сделан участок от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Работы по нему ведутся с сентября 2022 года. До середины 2025 года подрядчику предстоит возвести еще один путепровод над ул. Локомотивной и продлить проезжую часть ул. Строителей.

Сейчас на этом участке полностью завершено возведение четырех опор. После переустройства сетей водопровода были возобновлены работы на пятой опоре, к концу марта они будут завершены. В апреле планируется приступить к укладке балок пролетных строений между второй и третьей опорами над ул. Локомотивной — там строители уже начали укрупнительную сборку конструкций.

Кроме того, в рамках четвёртого этапа строительства на стадии проектирования находится участок от пл. Гайдара до ул. Стахановской.

Напомним, переход ул. Строителей — площадь Гайдара входит в число приоритетных объектов проекта «Пермь-300». Новая дорога позволит разгрузить центральные улицы Перми и Коммунальный мост. Общая протяжённость всего объекта составляет 7,2 км.

Чиновники обещают, что проехать по новой магистрали пермяки смогут в 2027 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.