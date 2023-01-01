Максим Артамонов В Пермском крае расширят категории медработников, которые имеют право на выплаты до 1,5 млн рублей Для работы в глубинке требуется не менее 135 человек Поделиться Твитнуть

В ходе заседания краевого правительства министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень рассказала о выплатах медицинским работникам в сельских населённых пунктах по программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Трансляция заседания велась ВКонтакте.

В минздраве предложили расширить перечень медицинских работников, которые имеют право на единовременную компенсационную выплату: 1,5 млн руб. — врачам и 750 тыс. руб. — фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сёстрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Как уточнила чиновница, помимо акушерок и медсестёр ФАП, единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тыс. руб. предоставляются этим же специалистам врачебных амбулаторий и отделений общей врачебной практики.

Из презентации доклада Анастасии Крутень

«В 2022 году правом компенсационной выплаты воспользовались 147 человек при плане 131. Это были врачи, акушерки, медицинские сёстры. В 2023 году мы планируем привлечь в территории Пермского края не менее 135 человек», — пояснила Крутень.

Напомним, в начале февраля этого года министерство здравоохранения Пермского края опубликовало перечень вакантных должностей врачей и средних медицинских работников в госучреждениях региона. Медикам пообещали компенсации за готовность уехать в глубинку и остаться там работать.

В ведомстве сообщали, что необходимо закрыть 135 вакансий: 86 врачей различной специализации и 49 медиков среднего звена: фельдшеры, заведующие ФАП, медсёстры и одна акушерка.

«Новый компаньон» уже писал о том, как в Пермском крае реализовывалась аналогичная мера поддержки медиков по федеральной программе «Земский доктор» на примере истории врача-педиатра Фроловской сельской врачебной амбулатории Оксаны Чернышёвой. Каждому молодому специалисту до 35 лет, имеющему высшее медицинское образование и готовому работать в сельской местности, власти обещали выплатить «подъёмные» в размере 1 млн руб. Однако эти деньги получили не все медики, поэтому они обратились в прокуратуру и суд. Только после этого они смогли добиться положенных им по закону выплат.

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