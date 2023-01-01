Максим Артамонов В Пермском крае власти ищут 135 медработников в отдалённые территории Чиновники минздрава обещают им выплаты до 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало перечень вакантных должностей врачей и средних медицинских работников в госучреждениях региона. Медикам обещают компенсации за готовность уехать в глубинку и остаться там работать. Документы размещены на сайте ведомства.

В этом году минздрав намерен закрыть 135 вакансий: 86 врачей различной специализации и 49 медиков среднего звена: фельдшеры, заведующие фельдшерско-акушерским пунктом, медсёстры и одна акушерка.

Согласившимся поехать в отдалённые территории врачам чиновники обещают выплатить единовременные компенсации в размере от 1 до 2 млн руб., среднему медперсоналу — по 500 тыс. руб., 750 тыс. или 1 млн руб. — в зависимости от территории.

«Новый компаньон» уже писал о том, как в Пермском крае реализовывалась аналогичная мера поддержки медиков по федеральной программе «Земский доктор» на примере истории врача-педиатра Фроловской сельской врачебной амбулатории Оксаны Чернышёвой. Каждому молодому специалисту до 35 лет, имеющему высшее медицинское образование и готовому работать в сельской местности, власти обещали выплатить «подъёмные» в размере 1 млн руб. Однако эти деньги получили не все медики, поэтому они обратились в прокуратуру и суд.

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