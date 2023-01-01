Алёна Бронникова Рядом с крупным жилым комплексом Перми нашли тела двух мужчин Находка обнаружилась в логу рядом с ЖК «Арсенал» Поделиться Твитнуть

Скриншот с «Яндекс. Карт»

В Перми, в логу у жилого комплекса «Арсенал» нашли тела двух мужчин. Информация появилась с утра 19 апреля в соцсети «ВКонтакте», в чате координаторов экопроектов и активистов.

«У нас сегодня на берегу Егошихи два трупа обнаружили дети. Наркоманы, передоз. Надо-таки тему с патрулированием поднимать. Хотя бы по выходным и праздникам», — написал художник по свету в Пермском театре оперы и балета, экоактивист Алексей Хорошев.

Примерное место происшествия он указал на карте. Тела нашли между реками Зелёнка и Егошиха. В группе жителей ЖК «Арсенал» опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как двое мужчин идут по направлению к логу.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о разрисованных краской из баллончика машинах на территории ЖК «Арсенал». Местные жители предположили, что таким образом недовольные неправильно припаркованными машинами выразили протест. В феврале в микрорайоне ночью по окнам домов неизвестные открыли стрельбу и повредили несколько стёкол.





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