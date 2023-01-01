Алёна Бронникова На территории жилого комплекса в Перми разрисовали несколько автомобилей Местные уверены, что пострадали неправильно припаркованные машины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском жилом комплексе «Арсенал» на ул. Татищева утром 17 апреля несколько машин оказались разрисованными светлой краской из баллончика. В группе «Новости ЖК Арсенал/Пермь» ВКонтакте появились фотографии пострадавших автомобилей.

«Ночью на ул. Татищева несколько машин разрисовали баллончиком. Ищу хозяев пострадавших авто, а также свидетелей», — опубликовал запись один из подписчиков группы.

В комментариях под постом пермяки предположили, что виновными могут быть дети, которых заметили накануне с похожей краской неподалёку. Большинство решило, что это не детская шалость, а намеренное вредительство за неправильную парковку.

«Но тут разрисованы вроде неправильно припаркованные машины, так что это вряд ли дети. Скорее всего, обиженный какой-то», — написал Алексей Любимов.

«Раз эвакуаторы не помогают в борьбе с такими личностями, кто-то решил взять всё в свои руки», — прокомментировал другой подписчик сообщества Кирилл Глазырин.

«Сделали из «Арсенала» криминальный район. Что-то кидают, ломают, уже стрелять начали, машины мешают. Люди, успокойтесь», — призвала жительница Наталья Ипанова.

В феврале жители жилого комплекса пожаловались на ночное развлечение неизвестных. Злоумышленники открыли стрельбу по окнам восьмого этажа. В результате несколько окон в домах оказались повреждёнными от пуль.





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