Алёна Бронникова
На территории жилого комплекса в Перми разрисовали несколько автомобилей
Местные уверены, что пострадали неправильно припаркованные машины
В пермском жилом комплексе «Арсенал» на ул. Татищева утром 17 апреля несколько машин оказались разрисованными светлой краской из баллончика. В группе «Новости ЖК Арсенал/Пермь» ВКонтакте появились фотографии пострадавших автомобилей.
«Ночью на ул. Татищева несколько машин разрисовали баллончиком. Ищу хозяев пострадавших авто, а также свидетелей», — опубликовал запись один из подписчиков группы.
В комментариях под постом пермяки предположили, что виновными могут быть дети, которых заметили накануне с похожей краской неподалёку. Большинство решило, что это не детская шалость, а намеренное вредительство за неправильную парковку.
«Но тут разрисованы вроде неправильно припаркованные машины, так что это вряд ли дети. Скорее всего, обиженный какой-то», — написал Алексей Любимов.
«Раз эвакуаторы не помогают в борьбе с такими личностями, кто-то решил взять всё в свои руки», — прокомментировал другой подписчик сообщества Кирилл Глазырин.
«Сделали из «Арсенала» криминальный район. Что-то кидают, ломают, уже стрелять начали, машины мешают. Люди, успокойтесь», — призвала жительница Наталья Ипанова.
В феврале жители жилого комплекса пожаловались на ночное развлечение неизвестных. Злоумышленники открыли стрельбу по окнам восьмого этажа. В результате несколько окон в домах оказались повреждёнными от пуль.
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