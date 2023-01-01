Неизвестные в Перми открыли стрельбу по окнам в ЖК «Арсенал» Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сообществе пермского ЖК «Арсенал» в соцсети Вконтакте появились сообщения местных жителей о том, что в нескольких квартирах домов № 6 и 8 по ул. Турчевича были повреждены стёкла угодившими в них пулями. ЧП произошли в минувшие выходные.

«Кто-то живёт напротив и так развлекается», — предположили люди.

Издание «АиФ-Прикамье» направило в полицию запрос. В МВД ответили, что по данным сообщениям проводится проверка.





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