Елена Синица В Перми начала работать федеральная сеть пиццерий Tashir Express Первая «точка» открылась в минувшие выходные Поделиться Твитнуть

Фото: издание "Текст"

В Перми начала свою работу федеральная сеть пиццерий Tashir Express. В минувшие выходные состоялось открытие первой точки. Заведение открылось на фуд-корте ТРЦ «iMALL Эспланада».

В меню — пицца, салаты, соусы и гарниры, напитки, — пишет издание «Текст». Сейчас сеть, помимо Перми, имеет заведения в Набережных Челнах, Саратове, Твери, Краснодаре и Тюмени.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов «ВкусВилл» запустила в Перми свой первый даркстор. Это специальный склад, где хранятся товары для формирования онлайн-заказов, которые в дальнейшем будут переданы в доставку.

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