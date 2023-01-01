Алёна Бронникова В центре Перми приступили к подготовке площадки под строительство новой школы Образовательное учреждение планируется разместить на 10,3 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

земельный участок под строительство школы

В Перми у Центрального рынка готовится площадка для строительства новой школы в квартале улиц Борчанинова, Луначарского, Попова и Пушкина. Администрация города сообщила о заключении договора мены земельных участков на этой территории с подрядчиком.

По договору мэрия передаёт ООО СЗ «Молот», входящему в состав группы компаний ООО «ПМД», четыре участка площадью 10 301 кв. м. Взамен подрядчик передаёт городу равноценные участки общей площадью 10 298 кв. м на этой же территории. Проекты планировки и межевания территории уже подготовлены. Формирование земельных участков начнётся после завершения всех необходимых процедур.

«Сегодня территория активно развивается: ведётся масштабная реконструкция квартала, осуществляется жилищное строительство. Возведение здесь новой современной школы позволит решить актуальную проблему загруженности учебных заведений в центральных районах города», — цитирует пресс-служба замглавы администрации Перми Ольгу Андрианову.

Школу планируется построить на 1059 мест, с максимальной высотой в четыре этажа. Она будет находиться в окружении жилого комплекса, высотность домов которого по проекту может достигать 30 этажей.

Весной 2022 года краевое минимущества утвердило проект планировки территории квартала у Центрального рынка. В июне стало известно, что документ предусматривает строительство среднего общеобразовательного учреждения на этом участке.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.