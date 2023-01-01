Алёна Бронникова В соцсетях появились человеческие образы Добрянки и Чердыни Нейросеть изобразила два пермских города в виде взрослых женщин Поделиться Твитнуть

Кир Sol

Российский дизайнер Кирилл Соловьёв с помощью нейросети Midjourney создал человеческие образы Добрянки и Чердыни. Изображения двух седоволосых женщин в возрасте появились на его странице ВКонтакте в выходные 15 и 16 апреля в рамках проекта «Города России глазами нейросети».

Чердынь, в 15 веке считавшаяся столицей Перми Великой, изображена седоволосой женщиной в короне и меховой накидке. В одной руке она держит скипетр, а на другой у неё сидит белый филин, считающийся самой умной птицей и символизирующий мудрость.

Официально получившую статус столицы доброты в 2016 году Добрянку нейросеть нарисовала тоже немолодой женщиной с седыми волосами, собранными в высокую причёску и длинную косу. Она сидит за столом в старинном платье, с дорогими украшениями, её брови нахмурены, а руки с переплетёнными пальцами лежат на столе. Вокруг неё расставлены посуда, свечи, чуть поодаль можно рассмотреть большой самовар.

С помощью нейросети графический дизайнер создаёт иллюстрации городов на своей странице под именем Кир Sol. Ранее он создал образы Перми, Кунгура, Чайковского и ещё нескольких городов Прикамья.

Кир Sol





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.