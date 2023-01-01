Созданный нейросетью человеческий образ Перми изменили из-за критики горожан Теперь это молодая девушка с книгой, а не суровая полная женщина Поделиться Твитнуть

Пользователь «ВКонтакте» Кир Sol, выложивший в Сети в феврале этого года человеческие образы российских городов, созданные нейросетью Midjourney на основе текстовых описаний, после множества критических замечаний изменил образ Перми. На это обратил внимание портал 59.ru.

В предложенном им первоначальном варианте Пермь предстала перед зрителем суровой полной женщиной. Как написал Кир Sol, по его мнению, «ей нет дела до внешнего вида и какой-то внешней красоты, она четко знает, что хочет, и целенаправленно идёт к этому».

Он отметил, что на фоне других женщин-городов она выделяется, потому что нейросеть была обучена на доступных картинках, «а там преобладают женщины одного типажа».

Тем не менее автор прислушался к критике и, взяв во внимание итоги голосования на своей странице в соцсети, создал другой образ Перми. Теперь это девушка с Евангелие в руках.

Кир Sol также прислушался к претензиям, возникшим к образам ещё двух городов — Краснодара и Симферополя, — их портреты он тоже переделал.

«Но первые варианты останутся в моей коллекции, так как они мне очень нравятся», — добавил Кир Sol.

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