Алёна Бронникова Нейросеть Midjourney создала образы ещё двух городов Прикамья Получились богатырь в медвежьей шкуре и светловолосый мальчик Поделиться Твитнуть

Kir Sol

В соцсетях с начала апреля появились новые иллюстрации городов, созданные нейросетью Midjourney. В их число вошли ещё два пермских города: Кудымкар и Чайковский. Образы появились на странице автора проекта «Города России глазами нейросети» графического дизайнера Кирилла Соловьёва ВКонтакте.

Чайковский нейросеть изобразила светловолосым мальчиком лет семи. Он сидит у окна, за которым виден корабль, идущий по реке. Кудымкар представлен большим суровым мужчиной с длинными седыми волосами и бородой. Одежда на нём распахнута, её край оторочен мехом, а на плече находится голова медведя. За его спиной видны высокий деревянный дом и река.

Kir Sol

В конце марта дизайнер, зарегистрированный ВКонтакте как пользователь Кир Sol, опубликовал образы ещё двух городов Пермского края. Нейросеть увидела Горнозаводск молодым человеком в сюртуке, стоящим в лесу большой железной конструкции, напоминающей поезд. Кунгур оказался стариком-купцом, в его руках стеклянная бутылка и плетёная корзина с растениями.

Кир Sol создаёт с помощью нейросети образы российских городов в виде людей на основе текстовых описаний. Ранее «Новый компаньон» публиковал изображения Березников, Соликамска, Чусового и Лысьвы. А образ Перми дизайнеру пришлось создавать два раза, так как крупная женщина, в виде которой предстал город первый раз, вызвала критику со стороны пользователей.

Kir Sol





Kir Sol





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