Елена Синица Нейросеть показала несколько городов Прикамья в человеческом образе В их числе Соликамск и Березники Поделиться Твитнуть

Kir Sol

Нейросеть нарисовала еще несколько городов Пермского края. На этот раз в человеческом показали Березники, Соликамск, Чусовой и Лысьву. Изображения представлены на странице автора проекта «Города России глазами нейросети» графического дизайнера Кирилла Соловьёва.

Так, Березники - молодой юноша-химик, Соликамск — мужчина с бочками соли в руках, Чусовой — брутальный заводчанин в цеху, а Лысьва — загадочная девушка среди дремучего леса.

Kir Sol

Ранее пользователь ВКонтакте Кир Sol, выложивший в Сети в феврале этого года человеческие образы российских городов, созданные нейросетью Midjourney на основе текстовых описаний, после множества критических замечаний изменил образ Перми.

Kir Sol





Kir Sol





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