Алёна Бронникова За неделю в Пермском крае произошло 228 ДТП Есть жертвы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На минувшей неделе, с 10 по 16 апреля, в Пермском крае произошло 228 ДТП. Четыре человека погибли, 40 пострадали, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Прикамья». Среди них оказались пять пострадавших до 16 лет.

За этот период сотрудники ГИБДД зафиксировали более 33 тыс. нарушений. В состоянии алкогольного опьянения 147 водителей управляли автомобилем, 217 человек садились за руль транспортных средств без прав, обнаружено более 800 случаев, когда светопропускание стёкол машин не соответствовало требованиям технического регламента о безопасности. Почти 200 человек нарушили правила перевозки детей.

За выезд на встречную полосу были привлечены 218 водителей, 664 — не предоставили преимущества пешеходам. Сами пешеходы пренебрегли правилами дорожного движения 871 раз. Водители автобусов тоже оказались в числе нарушителей, они допустили 86 случаев нарушений ПДД.

В конце марта ГИБДД зарегистрировали 225 ДТП за неделю, в которых погибли три человека, 25 человек получили травмы.





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