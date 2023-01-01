За неделю на территории Пермского края в ДТП погибли три человека Ещё 25 человек получили травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 27 марта по 2 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 225 ДТП, в которых три человека погибли и 25 человек получили травмы, в том числе девять несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД. В Перми произошло семь ДТП с пострадавшими; 10 человек получили травмы, из них пять детей.

В инспекции также отметили, что всего за неделю пресечено более 30,3 тыс. нарушений: 147 водителей управляли авто в состоянии опьянения; 201 не имел водительского удостоверения; 275 шофёров привлечены за выезд на встречную полосу движения; 700 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам; 108 нарушений ПДД допущено водителями автобусов.

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