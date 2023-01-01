Елена Синица В Перми изменилась стоимость проезда в общественном транспорте Меняется и стоимость проездных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня, 15 апреля, стоимость проезда в общественном транспорте Перми возросла с 33 до 35 руб. Об этом напомнили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что повышение стоимости проезда необходимо для обеспечения и развития транспортной отрасли. Оплата проезда позволяет увеличивать количество рейсов и маршрутов, а также заниматься содержанием инфраструктуры и обновлением транспорта.

Меняется и стоимость проездных. Подробнее ознакомиться с имеющимися тарифами вы можете по ссылке.









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