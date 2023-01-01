Елена Синица С 15 апреля в общественном транспорте Перми поднимается стоимость проезда Проезд будет стоить 35 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 апреля стоимость проезда в городском транспорте составит 35 руб. Существенно сэкономить смогут владельцы проездных — порядка 30-50% от стоимости разовой поездки. Об этом напомнили в городском департаменте транспорта.

Как говорят в ведомстве, повышение проезда связано с необходимостью обеспечения работы и развития отрасли. Отмечается, что за счёт оплаты проезда возможны увеличение количества рейсов и маршрутов, а также содержание инфраструктуры и обновление транспорта.

Меняется и стоимость проездных. Подробнее ознакомиться с имеющимися тарифами вы можете по ссылке.

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