Максим Артамонов

В пермском дептрансе напомнили о повышении цены за проезд в общественном транспорте с 15 апреля

Тариф увеличится с 33 до 35 рублей

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оплата валидатор

  Алиса Окулова

Департамент транспорта администрации Перми напомнил пермякам, что с 15 апреля на автобусных и трамвайных марштутах повышается стоимость проезда до 35 руб. В связи с этим чиновники разработали специальные памятки с информацией о проездных. На следующей неделе эти памятки будут выдавать пассажирам контролёры. Об этом сообщается на официальной странице дептранса в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о новых тарифах и стоимости проездных можно посмотреть на сайте гортранса в разделе «Оплата проезда».

Гражданские проездные

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

По мнению чиновников, использование проездных позволит экономить на 30-50% от разовой поездки и ездить по прежним ценам или дешевле.  Но это не касается тех пермяков, которые не используют проездные. Эти пассажиры будут платить больше, потому что 35 руб. больше 33 руб. 

Льготные проездные

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

В дептрансе считают, что увеличение тарифа необходимо, так как «именно оплата проезда позволяет увеличивать количество рейсов и маршрутов, содержать инфраструктуру и обновлять общественный транспорт».

Напомним, в марте пресс-служба мэрии Перми распространила сообщение, что в Пермскую городскую думу направлено уведомление о плановой индексации тарифа на проезд. С 15 апреля чиновники намерены повысить стоимость поездки с 33 до 35 руб. Чтобы сэкономить на проезде, в мэрии предлагают пермякам покупать проездные.

После увеличения цены за проезд чиновники пообещали сохранить право на пересадку, но оно подорожает и составит 18 руб. На безлимитных проездных пермякам также обещают сохранить пересадки без ограничений, но такие проездные будут выгодны только тем, кто совершает более 50 поездок ежемесячно, остальным — нет. 

В конце февраля депутаты гордумы решили передать полномочия по формированию тарифа мэрии Перми (ранее его утверждали сами депутаты). Этот вопрос ожидаемо вызвал жаркую дискуссию. В итоге семь депутатов проголосовали против, объяснив, что не могут взять на себя такую ответственность перед избирателями, потому что вопрос о тарифе лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, а стоимость проезда «напрямую влияет на бюджет каждой семьи». Однако в итоге решение было принято большинством голосов депутатов от «Единой России» и одним голосом депутата от ЛДПР.


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