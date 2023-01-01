Максим Артамонов В пермском дептрансе напомнили о повышении цены за проезд в общественном транспорте с 15 апреля Тариф увеличится с 33 до 35 рублей Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Департамент транспорта администрации Перми напомнил пермякам, что с 15 апреля на автобусных и трамвайных марштутах повышается стоимость проезда до 35 руб. В связи с этим чиновники разработали специальные памятки с информацией о проездных. На следующей неделе эти памятки будут выдавать пассажирам контролёры. Об этом сообщается на официальной странице дептранса в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о новых тарифах и стоимости проездных можно посмотреть на сайте гортранса в разделе «Оплата проезда».

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

По мнению чиновников, использование проездных позволит экономить на 30-50% от разовой поездки и ездить по прежним ценам или дешевле. Но это не касается тех пермяков, которые не используют проездные. Эти пассажиры будут платить больше, потому что 35 руб. больше 33 руб.

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

В дептрансе считают, что увеличение тарифа необходимо, так как «именно оплата проезда позволяет увеличивать количество рейсов и маршрутов, содержать инфраструктуру и обновлять общественный транспорт».

Напомним, в марте пресс-служба мэрии Перми распространила сообщение, что в Пермскую городскую думу направлено уведомление о плановой индексации тарифа на проезд. С 15 апреля чиновники намерены повысить стоимость поездки с 33 до 35 руб. Чтобы сэкономить на проезде, в мэрии предлагают пермякам покупать проездные.

После увеличения цены за проезд чиновники пообещали сохранить право на пересадку, но оно подорожает и составит 18 руб. На безлимитных проездных пермякам также обещают сохранить пересадки без ограничений, но такие проездные будут выгодны только тем, кто совершает более 50 поездок ежемесячно, остальным — нет.

В конце февраля депутаты гордумы решили передать полномочия по формированию тарифа мэрии Перми (ранее его утверждали сами депутаты). Этот вопрос ожидаемо вызвал жаркую дискуссию. В итоге семь депутатов проголосовали против, объяснив, что не могут взять на себя такую ответственность перед избирателями, потому что вопрос о тарифе лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, а стоимость проезда «напрямую влияет на бюджет каждой семьи». Однако в итоге решение было принято большинством голосов депутатов от «Единой России» и одним голосом депутата от ЛДПР.





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