Елена Синица
Жители Осы продолжают оставаться без воды
Администрация утверждает об обратном
Еще 12 апреля в Осе часть жителей Осы осталась без водоснабжения. В администрации Осинского городского округа говорят, что подачу воды восстановили, однако некоторые жители утверждают об обратном.
В единой дежурной диспетчерской службе Осы написали, что по данным на 19:00 14 апреля подача воды была возобновлена.
«Подача воды, система водоснабжения наполняется», — говорят в ведомстве.
Напомним, что на участке ул. Пушкина между улицами Уральской и Островского возникла аварийная ситуация: в связи с высокой изношенностью сетей произошло обрушение коллектора.
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