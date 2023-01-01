Елена Синица Жители Осы продолжают оставаться без воды Администрация утверждает об обратном Поделиться Твитнуть

Еще 12 апреля в Осе часть жителей Осы осталась без водоснабжения. В администрации Осинского городского округа говорят, что подачу воды восстановили, однако некоторые жители утверждают об обратном.

В единой дежурной диспетчерской службе Осы написали, что по данным на 19:00 14 апреля подача воды была возобновлена.

«Подача воды, система водоснабжения наполняется», — говорят в ведомстве.

Напомним, что на участке ул. Пушкина между улицами Уральской и Островского возникла аварийная ситуация: в связи с высокой изношенностью сетей произошло обрушение коллектора.

















Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.