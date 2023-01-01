Максим Артамонов В Осе жители на несколько дней остались без воды Причиной стало обрушение коллектора Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Алексея Григорева "ВКонтакте"

Жители Осы на несколько дней остались без воды из-за разрушения канализационного коллектора. Авария произошла ещё 12 апреля, а воду жителям начали подавать с перебоями и по графику. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава округа Алексей Григорьев. Он отметил, что проблему вряд ли удастся решить в ближайшие годы.

Чиновник рассказал, что на участке по ул. Пушкина — между Уральской и Островского возникла аварийная ситуация: в связи с высокой изношенностью сетей там произошло обрушение коллектора, и сейчас сотрудники МУП «Водоканал-Оса» «в круглосуточном режиме ведут работы по устранению проблемы».

«Произвели вскрытие дорожного полотна, сейчас зачищают участок для определения объёма замены трубы. Параллельно ведутся работы по включению системы водоснабжения для подачи воды жителям», — пояснил Григорьев.

Фото: Страница Алексея Григорьева "ВКонтакте"

Накануне чиновник сообщал, что в течение двух суток жителям Осы вода подавалась со значительными перебоями и по графику. Причиной аварийной ситуации стало образование засора на канализационном коллекторе по ул. Пушкина. Оттуда достали большой объём мусора.

С перебоями воды жители Осы сталкиваются уже не в первый раз. В феврале прошлого года 14 домов просидели практически день без воды «из-за кирпичей, досок и покрывала, которые каким-то чудесным образом оказались в коллекторе».

По словам Алексея Григорьева, причина аварийных ситуаций в том, что «в последние десятилетия в систему водоснабжения округа не было серьёзных вложений, и сегодня нам с вами приходится пожинать плоды в виде таких вот порывов».

«К сожалению, такова реальность и еще в течение нескольких лет нам придётся испытывать подобные проблемы, пока будем приводить водопроводно-канализационную систему в соответствие», — отметил Алексей Григорьев.

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