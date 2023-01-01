Алёна Бронникова На пермяка в центре города напали грабители с ножом Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Архив ИД «Компаньон»

У торгового центра «Семья» на ул. Революции в Перми двое преступников забрались в машину к 44-летнему мужчине и потребовали у него деньги. В краевом ГУ МВД сообщили, что для убедительности грабители достали нож и нанесли потерпевшему несколько резаных ран.

Пострадавший в тот день в торговом центре снял из банкомата 70 тыс. руб. Это заметили двое злоумышленников, связались со своими подельниками и передали им приметы жертвы. Как только мужчина сел в свой автомобиль, они забрались следом и, угрожая ножом, потребовали передать им наличные. Водитель не передал деньги и продолжал двигаться по парковке, сигналя клаксоном. Это помогло привлечь внимание прохожих и спугнуть преступников, которым удалось скрыться.

Изучив все улики, сотрудники полиции установили личности и задержали всех четырёх злоумышленников. Ими оказались жители посёлков Сылва и Новые Ляды в возрасте 20-30 лет, возможно ранее уже совершавшие подобные преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия). Им может грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о подростках, ограбивших в Перми мужчину в подъезде жилого дома.





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